Наталья Бочкарева примерила уютное мини и рассказала о «сильной худобе»
Фото: @natalia_bochkareva_official / Instagram
Популярная актриса нередко удивляет подписчиков экспериментами с собственной внешностью. Наталья Бочкарева активно ведет свои страницы в социальных сетях, где публикует снимки с результатами преображений. На этот раз звезда удивила фолловеров эффектным домашним образом в уютном мини из шерсти и яркой повязкой на голове. В кадре Наталья позирует сидя на диване, показывая стройные ноги. К фотографии актриса написала мотивационный пост о худобе.
Правильный питание — это не только худоба. Это ещё и улучшение внешнего вида. Говорю честно, как есть. Закончилась моя 7-дневная программа питания, которой я с вами делилась, и вот, что поняла. Для меня стало намного важнее здоровье и энергия, благодаря подобранному рациону. Это не голод, это то, в какую сторону вы движетесь, — качественной, сбалансированной еды. А потом это легко входит в привычку. Поэтому, продолжу двигаться в том же направлении. В общем, худоба идет не всем, а вот здоровая внешность — каждому. Позволяйте себе все, но помните, что выбор в пользу здоровья должен стать вашем стилем жизни
— написала Наталья Бочкарева.
Фолловеры согласились с мнением Натальи о худобе и написали восторженные комментарии о ее красоте: «Вау, Натали», «Красавица», «Наталья, только не худейте пожалуйста, вы супер», «Шикарная женщина», «Да да это точно спокойствие и гармоние во всем», «Хорошенькая такая», «Ты прекрасна и так)))», «Шикарная», «Красавица!», «Как всегда прекрасна», «Ууууххх», «Огонь», «Платье огонь».
К слову, недавно мы писали, как Наталья Бочкарева снова преобразилась и восхитила фанатов помолодевшим лицом. 40-летняя популярная актриса поделилась эффектным селфи после посещения салона красоты.
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Фото и видео: @natalia_bochkareva_official / Instagram
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