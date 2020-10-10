Наталья Бочкарева примерила уютное мини и рассказала о «сильной худобе»

К слову, недавно мы писали, как Наталья Бочкарева снова преобразилась и восхитила фанатов помолодевшим лицом. 40-летняя популярная актриса поделилась эффектным селфи после посещения салона красоты.

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