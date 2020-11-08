«Бесподобные»: Нино Нинидзе очаровала новым фото в объятиях Максима Виторгана
Фото: @ninosha13 / Instagram
Нино и Максим стали встречаться в 2019 году, через несколько месяцев после его официального развода с Ксенией Собчак. На днях пара отправилась на шумную вечеринку, после которой опубликовали совместные кадры на своих страницах в Instagram. Нино выбрала для вечера лаконичный черный наряд, к которому подобрала украшения с бриллиантами. Максим появился на мероприятии в строгом смокинге и белой рубашке. На новом фото актриса позирует в объятиях возлюбленного.
Пользователей Сети очаровал совместный снимок звездной пары, и они оставили десятки комментариев под фото: «Счастливая- это не сыграть», «Какая красивая пара», «Прекрасные», «Вы такие красивые ) счастье смотреть», «Супер пара», «Невероятные», «Бесподобная пара, рады за Максима очень, любви, счастья», «Бесподобные».
Напомним, что о романе актеров Максима Виторгана и Нино Нинидзе стало известно прошлым летом. Они начали встречаться после трудного разрыва с бывшими возлюбленными. Максим пережил тяжелое расставание с Ксенией Собчак, а Нино развелась с мужем Кириллом Плетневым через три года после свадьбы. У обоих актеров есть дети от предыдущих браков, которые быстро нашли общий язык, и теперь нередко проводят время вместе.
Фото: @ninosha13 / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Нино Нинидзе в день рождения Максима Виторгана назвала его своей мечтой. Максиму Виторгану исполнилось 48 лет, праздник он отмечает в отпуске в Турции.
А вам понравилось новое фото звездной пары? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @ninosha13 / Instagram
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