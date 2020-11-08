«Бесподобные»: Нино Нинидзе очаровала новым фото в объятиях Максима Виторгана

Пользователей Сети очаровал совместный снимок звездной пары, и они оставили десятки комментариев под фото: «Счастливая- это не сыграть», «Какая красивая пара», «Прекрасные», «Вы такие красивые ) счастье смотреть», «Супер пара», «Невероятные», «Бесподобная пара, рады за Максима очень, любви, счастья», «Бесподобные».

Напомним, что о романе актеров Максима Виторгана и Нино Нинидзе стало известно прошлым летом. Они начали встречаться после трудного разрыва с бывшими возлюбленными. Максим пережил тяжелое расставание с Ксенией Собчак, а Нино развелась с мужем Кириллом Плетневым через три года после свадьбы. У обоих актеров есть дети от предыдущих браков, которые быстро нашли общий язык, и теперь нередко проводят время вместе.