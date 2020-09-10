«Любовь моя, я рядом»: Нино Нинидзе в день рождения Максима Виторгана назвала его своей мечтой

Нино посвятила любимому полное нежности послание. Она призналась, что такой мужчина, как Максим, — ее давняя мечта.

«Была у меня мечта детская встретить когда-нибудь доброго, большого, умного человека, который укроет меня от всех бед и не буду знать я холода и боли. Я выросла... Мечта растворилась и забылась. А тут ты! Мой...

За твоей спиной, мне ничего не страшно... Любовь моя, я рядом. Остальное шепну. С днем рождения», — нежно поздравила Нино Нинидзе избранника.