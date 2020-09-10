«Любовь моя, я рядом»: Нино Нинидзе в день рождения Максима Виторгана назвала его своей мечтой
Фото: www.instagram.com/ninosha13/
Максим Виторган и Нино Нинидзе наслаждаются отдыхом в Турции, там же актер отмечает свой 48-й день рождения. И праздничное утро началось для влюбленных необычно — с полета на воздушном шаре во время рассвета.
Нино посвятила любимому полное нежности послание. Она призналась, что такой мужчина, как Максим, — ее давняя мечта.
«Была у меня мечта детская встретить когда-нибудь доброго, большого, умного человека, который укроет меня от всех бед и не буду знать я холода и боли. Я выросла... Мечта растворилась и забылась. А тут ты! Мой...
За твоей спиной, мне ничего не страшно... Любовь моя, я рядом. Остальное шепну. С днем рождения», — нежно поздравила Нино Нинидзе избранника.
Нино и Максим стали встречаться в 2019 году, через несколько месяцев после его официального развода с Ксенией Собчак. К тому времени у Нинидзе тоже за плечами был брак с Кириллом Плетневым.
Фото и видео: Instagram Нино Нинидзе и Максима Виторгана
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