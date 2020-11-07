«Шикарная!» Ксения Собчак восхитила фанатов первыми фото из отпуска в Дубае

Фолловеры посмеялись над ироничным посто Ксении и написали восторженные комментарии о ее стильном образе: «Ахах! Наконец-то кто-то честно сказал из селебрити! Хорошего отдыха!», «Двойные стандарты Ксения Анатольевна! Двойные стандарты !», «Ксения вслед за Шнуровым прилетела, а Шнуров за Пригожиным. Потянулись звёзды в теплые края», «Кто хорошо работает тот хорошо отдыхает», «Ксения , как всегда, на высоте», «Шикарна Ксения Анатольевна», «Шикарный наряд», «Красотка!!!».

К слову, недавно мы писали, как Собчак показала эффектный образ. 38-летняя популярная ведущая и журналист, одна из самых модных и стильных девушек Ксения Собчак, известная своей любовью к ярким нарядам и аксессуарам, продемонстрировала очередной эффектный образ.