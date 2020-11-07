«Шикарная!» Ксения Собчак восхитила фанатов первыми фото из отпуска в Дубае
Фото: @xenia_sobchak / Instagram
Стоит отметить, что подписчики Ксении Собчак обычно скептически относятся к ее модным экспериментам. Так, например, ранее ее раскритиковали за модный образ с «цветочным» платьем. Тогда она выбрала легкое платье-комбинацию длины мидакси с нежным флористическим принтом в сиренево-голубых тонах. Однако первое опубликованное фото в Сети из Дубай произвело фурор среди подписчиков Ксении. На снимке теледива позирует в шелковом платье с необычной росписью и в соломенной шляпе. Из аксессуаров звезда выбрала сумку из коричневой кожи и черные прямоугольные очки.
Фолловеры посмеялись над ироничным посто Ксении и написали восторженные комментарии о ее стильном образе: «Ахах! Наконец-то кто-то честно сказал из селебрити! Хорошего отдыха!», «Двойные стандарты Ксения Анатольевна! Двойные стандарты !», «Ксения вслед за Шнуровым прилетела, а Шнуров за Пригожиным. Потянулись звёзды в теплые края», «Кто хорошо работает тот хорошо отдыхает», «Ксения , как всегда, на высоте», «Шикарна Ксения Анатольевна», «Шикарный наряд», «Красотка!!!».
К слову, недавно мы писали, как Собчак показала эффектный образ. 38-летняя популярная ведущая и журналист, одна из самых модных и стильных девушек Ксения Собчак, известная своей любовью к ярким нарядам и аксессуарам, продемонстрировала очередной эффектный образ.
Фото и видео: @xenia_sobchak / Instagram
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