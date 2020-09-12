Нино Нинидзе и Максим Виторган отметили день рождения актера прогулкой на воздушном шаре
Фото: Instagram/ @ninosha13
Максим Виторган и его возлюбленная Нино Нинидзе отправились на отдых в Турцию, но вместо традиционного времяпрепровождения на пляже выбрали иную программу для своего путешествия. Пара решила совершить прогулку на воздушном шаре над Каппадокией — невероятной по красоте местностью с интересным ландшафтом и уникальными достопримечательностями.
В своем Инстаграм Нино опубликовала многочисленные фото и видео, в одном из которых трогательно поздравляет Виторгана с 47-летием.
«Максим! С днем рождения!» — громко кричит Нинидзе, пролетая на воздушном шаре над живописной долиной. На фоне играет знаменитая песня группы Queen «Love of my life».
«Какие вы красивые и счастливые», «Рада за вас! Будьте счастливы», «А Максим довольный такой!», «Какие вы классные, ребята! Чудесная пара, счастья вам», — оставляют комментарии подписчики Нино.
О романе актеров Максима Виторгана и Нино Нинидзе стало известно прошлым летом. Они начали встречаться после трудного разрыва с бывшими возлюбленными. Максим пережил тяжелое расставание с Ксенией Собчак, а Нино развелась с мужем Кириллом Плетневым через три года после свадьбы. У обоих актеров есть дети от предыдущих браков, которые быстро нашли общий язык, и теперь нередко проводят время вместе.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!