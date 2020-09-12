Нино Нинидзе и Максим Виторган отметили день рождения актера прогулкой на воздушном шаре

В своем Инстаграм Нино опубликовала многочисленные фото и видео, в одном из которых трогательно поздравляет Виторгана с 47-летием.

«Максим! С днем рождения!» — громко кричит Нинидзе, пролетая на воздушном шаре над живописной долиной. На фоне играет знаменитая песня группы Queen «Love of my life».