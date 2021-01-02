«Бесподобна!» Дочь Юлии Барановской на сцене исполнила хип-хоп под «Щелкунчика»
Фото: @baranovskaya_tv / Instagram
Многодетная мама Юлия Барановская показала, как дочь Яна на сцене исполнила хип-хоп под «Щелкунчика». Девочка уже продолжительное время занимается танцами, и в Новый год ее мама решила показать один из номеров, поставленных для хореографической группы. Под видео Юлия написала: «Выкладываю сюда кусочек «Щелкунчика» , полное видео обязательно нужно посмотреть по ссылке в сторис. Катя, дорогая моя, спасибо тебе огромное за идею и реализацию! Дети счастливы , все получилось просто супер. Спасибо всем участникам вы все очень крутые. Алексей @amechetnyi это отрывок просто. Спасибо тебе. PS. А вы узнали Яночку ?».
В комментариях мнения поклонников разделились: «Имеет место быть. Но, если бы не музыка Чайковского, дольше 5 минут не посмотрела бы. Кажется, что просто дергаются, не красиво», «Как они могут запомнить последовательность движений на такой скорости? Круто! Яна, по-моему, была крайней слева», «Яна - красотка! А как танцует.. Просто любовь», «Боже, они бесподобны!», «А в этом что-то есть...почему бы нет!..мне понравилось...очень!», «С удовольствием посмотрела весь спектакль, по ссылке! Какие молодцы детки )».
Фото: @baranovskaya_tv / Instagram
Напомним, одна из самых популярных телеведущих страны Юлия Барановская растит троих детей от бывшего гражданского супруга, футболиста Андрея Аршавина — 15-летнего Артема, 12-летнюю Яну и 8-летнего Арсения. «Дети не должны быть идеальными и на 100% послушными, я всегда говорю, если с ребенком вам удобно, то с ним что-то не то. Но на переходный возраст мне жаловаться не приходится, Яна только в него вступила, и она очень увлечена танцами, так что всю свою бурную энергию оставляет в классе, а Артем внутренне копия я — крайне ответственный, правильный, упертый в принципиальных вопросах, я уверена, пубертат он пройдет благополучно».
К слову, недавно мы писали, как Юлия Барановская показала подросшего красавца-сына в честь его 15-летия: «Горжусь и ликую». 35-летняя популярная телеведущая и многодетная мама Юлия Барановская очень трогательно поздравила старшего сына с днем рождения.
А вам понравился танец Юлии Барановской? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @baranovskaya_tv / Instagram
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