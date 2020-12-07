Юлия Барановская показала подросшего красавца-сына в честь его 15-летия: «Горжусь и ликую»
Фото: Instagram Юлии Барановской
Юлия Барановская опубликовала эффектные фотографии с сыном Артемом, котрому 7 декабря исполнилось 15 лет. «Мой сын. С днем рождения тебя, мой родной, мое счасть, ты навсегда изменил мою жизнь, когда в 10 утра 7 декабря появился на свет, ты наполнил мою жизнь смыслом и светом, ты своим рождением подарил мне счастье материнства. Умный, честный, чистый, талантливый, сильный и такой взрослый с самых первых минут своей жизни, в твоем взгляде всегда была глубина... Я рядом, когда буду тебе нужна, я люблю тебя бесконечно, верю в тебя беззаветно, горжусь тобой и ликую от того, каким классным ты растешь. Пусть у тебя всегда будет крепкое здоровье, пусть все твои желания и мечты воплотятся в жизнь, я абсолютно счастлива быть твоей мамой, спасибо тебе, спасибо что выбрал меня», — подписала она снимки с именинником.
Начали поздравлять Артема с 15-летием и фолловеры телеведущей, в очередной раз отметившие, каким красавчиком он растет. «С днем рождения красавчика!», «Обалденные, нет слов», «Девушка это ваш брат? Красивые», «Какая же вы все-таки клевая и ваши дети», «С днем рождения сына, вы классные», Какой красивый мальчик! С днем рождения! Пусть будет здоровым и счастливым», «Какие вы красивые! С Днем рождения! И как же похож на мамочку, красавец мужчина растет!», «Какой взрослый! Ростом с мамой уже, гордость и опора. С Днем рождения сына», «У классной мамы- классный сын», «Красавчик какой», — пишут они в комментариях.
Напомним, одна из самых популярных телеведущих страны Юлия Барановская растит троих детей от бывшего гражданского супруга, футболиста Андрея Аршавина — 15-летнего Артема, 12-летнюю Яну и 8-летнего Арсения. «Дети не должны быть идеальными и на 100% послушными, я всегда говорю, если с ребенком вам удобно, то с ним что-то не то. Но на переходный возраст мне жаловаться не приходиться, Яна только в него вступила, и она очень увлечена танцами, так что всю свою бурную энергию оставляет в классе, а Артем внутренне копия я – крайне ответственный, правильный, упертый в принципиальных вопросах, я уверена, пубертат он пройдет благополучно. К тому же, он очень дипломатичный парень, даже если спорит, делает это вежливо, с ним всегда приятно иметь дело, и я могу всегда и во всем на него рассчитывать», — рассказала Юлия в интервью Passion.ru.
Фото: instagram
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