Барановская в мешковатых трениках и рубашке бойфренда прогулялась по Москве

Барановская позирует на фоне столичных достопримечательностей в мешковатых спортивных брюках полуночно-синего цвета и в остромодном жакете-рубашке на несколько размеров больше. Стильный трюк с одеждой, будто позаимствованной у бойфренда, смотрится максимально стильно на стройной и хрупкой фигуре звезды. Дополнили образ светлые кроссовки, объемный палантин и сумка в насыщенном оттенке охры.

Поклонникам расслабленный аутфит Барановской понравился не меньше, чем вечерние платья и «монументальные» брючные костюмы. «Красотка, вы украсили площадь собой», «Вы огонь!», «Ой, Юля, красивая — не могу», «Вы не женщина, вы — сказка», «Красота в простоте», «Такая красивая!», «Супермама и супердевушка», «Вам очень идет к глазам этот шарф», «Всегда отлично выглядите», — пишут в комментариях.