«Замечательные детки»: Юлия Барановская показала новогодние фото с красавчиками-сыновьями

Напомним, одна из самых популярных телеведущих страны Юлия Барановская растит троих детей от бывшего гражданского супруга, футболиста Андрея Аршавина — 15-летнего Артема, 12-летнюю Яну и 8-летнего Арсения. «Дети не должны быть идеальными и на 100% послушными, я всегда говорю, если с ребенком вам удобно, то с ним что-то не то. Но на переходный возраст мне жаловаться не приходится, Яна только в него вступила, и она очень увлечена танцами, так что всю свою бурную энергию оставляет в классе, а Артем внутренне копия я — крайне ответственный, правильный, упертый в принципиальных вопросах, я уверена, пубертат он пройдет благополучно. К тому же, он очень дипломатичный парень, даже если спорит, делает это вежливо, с ним всегда приятно иметь дело, и я могу всегда и во всем на него рассчитывать», — рассказала Юлия в интервью Passion.ru.