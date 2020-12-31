«Замечательные детки»: Юлия Барановская показала новогодние фото с красавчиками-сыновьями
Фото: Instagram Юлии Барановской
Юлия Барановская опубликовала в Instagram фотографии с подросшими сыновьями — 15-летним Артемом и 8-летним Арсением. «Мне точно есть, за что сказать спасибо 2020 году. Уверена, вам тоже — делитесь, за что лично вы благодарны, пусть год уходит спокойно и красиво», — написала она.
Поклонники телеведущей отметили, какими красавчиками растут ее сыновья, о чем написали в многочисленных комментариях: «Замечательные дети, очаровашки», «У вас хорошие дети, вы — молодец», «Класс», «Красавчики», «Сыновья на папу похожи. С Новым годом», «Красотули», «Красивые», «Красавцы парни», «Такие приятные, добрые и открытые лица у деток! Юлия прекрасная мам».
Напомним, одна из самых популярных телеведущих страны Юлия Барановская растит троих детей от бывшего гражданского супруга, футболиста Андрея Аршавина — 15-летнего Артема, 12-летнюю Яну и 8-летнего Арсения. «Дети не должны быть идеальными и на 100% послушными, я всегда говорю, если с ребенком вам удобно, то с ним что-то не то. Но на переходный возраст мне жаловаться не приходится, Яна только в него вступила, и она очень увлечена танцами, так что всю свою бурную энергию оставляет в классе, а Артем внутренне копия я — крайне ответственный, правильный, упертый в принципиальных вопросах, я уверена, пубертат он пройдет благополучно. К тому же, он очень дипломатичный парень, даже если спорит, делает это вежливо, с ним всегда приятно иметь дело, и я могу всегда и во всем на него рассчитывать», — рассказала Юлия в интервью Passion.ru.
Фото: Instagram
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