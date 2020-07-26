«Она сказала «да!» 21-летний сын Валерии женится на своей возлюбленной
Фото: Instagram/@arseniy_shulgin
21-летний сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Лиане Волковой. Помолвка пары прошла весьма эффектно — главные вопрос и ответ транслировались на бегущей строке башни «Меркурий» делового комплекса «Москва-Cити», а после новоиспеченных жениха и невесту ждал фейерверк.
«Она сказала «да!» — делится эмоциями молодой бизнесмен.
«Сегодня я в очередной раз испытала гордость за сына. Я счастливая мать. ❤️😘 Дорогие мои, @arseniy_shulgin @lianavolkovaa , как я за вас рада!» — не сдерживает чувства Валерия.
Напомним, у Валерии трое детей от брака с продюсером Александром Шульгиным — сыновья Артемий и Арсений и дочь Анна. Год назад старший сын певицы тайно женился на своей избраннице: «Позвонил 7 июля и ошарашил новостью: «Мы с Наташей расписываемся завтра, в День семьи, любви и верности!» О существовании этой девочки знали, но думали, что они просто дружат. Она не раз была в гостях и даже на юбилее Йоси присутствовала. Но разговоры о совместном будущем и тем более о браке никогда не поднимались. Конечно, порадовались и в то же время опешили. «Тема, мы не сможем приехать. У нас концерт, который нельзя отменить», — объяснила сыну. Тот спокойно ответил: «Мам, ничего страшного. Потом посидим». В итоге зарегистрировали отношения, а затем пообедали с друзьями в ресторане», — рассказывала в интервью Валерия.
Фото: Instagram/@lianavolkovaa, @arseniy_shulgin, @valeriya
Видео: Instagram/@lianavolkovaa, @arseniy_shulgin
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