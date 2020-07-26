«Она сказала «да!» 21-летний сын Валерии женится на своей возлюбленной

Напомним, у Валерии трое детей от брака с продюсером Александром Шульгиным — сыновья Артемий и Арсений и дочь Анна. Год назад старший сын певицы тайно женился на своей избраннице: «Позвонил 7 июля и ошарашил новостью: «Мы с Наташей расписываемся завтра, в День семьи, любви и верности!» О существовании этой девочки знали, но думали, что они просто дружат. Она не раз была в гостях и даже на юбилее Йоси присутствовала. Но разговоры о совместном будущем и тем более о браке никогда не поднимались. Конечно, порадовались и в то же время опешили. «Тема, мы не сможем приехать. У нас концерт, который нельзя отменить», — объяснила сыну. Тот спокойно ответил: «Мам, ничего страшного. Потом посидим». В итоге зарегистрировали отношения, а затем пообедали с друзьями в ресторане», — рассказывала в интервью Валерия.