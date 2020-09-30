Валерия похвалилась стройной фигурой в обтягивающей джинсовой юбке

Многие из поклонников оценили отличную фигуру и попросили поделиться упражнениями, с помощью которых певица держит себя в форме. А одна из подписчиц попросила звезду написать книгу о своем образе жизни и поделиться жизненным опытом, отметив, что считает Валерию одной из неординарных и талантливейших женщин нашего времени. Певица ответила на комментарий, поблагодарив поклонницу.

Несмотря на то, что Валерия скоро станет бабушкой – ее сын Арсений недавно женился на своей девушке Лиане, певица держит себя в прекрасной форме и может похвалиться стройной и подтянутой фигурой.