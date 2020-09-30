Валерия похвалилась стройной фигурой в обтягивающей джинсовой юбке
Фото: www.instagram.com/valeriya/?hl=ru
Певица Валерия анонсировала в Instagram новую песню и клип на нее, а заодно похвасталась отличной фигурой.
Звезда примерила стильный и современный образ – примерила эффектную джинсовую юбку-карандаш, которую сочетает с кожаной косухой, ботинками и базовой белой футболкой по всем законам модного жанра. «Сегодняшний день был очень продуктивным – записали что-то совершенно бомбическое, так что совсем скоро вы сможете это услышать, а еще чуть позже и увидеть», –написала Валерия под фотографией. «Ваши образы всегда такие гармоничные», «Отлично выглядите», «Валерия, вы просто обворожительная», – восхищаются подписчики.
Многие из поклонников оценили отличную фигуру и попросили поделиться упражнениями, с помощью которых певица держит себя в форме. А одна из подписчиц попросила звезду написать книгу о своем образе жизни и поделиться жизненным опытом, отметив, что считает Валерию одной из неординарных и талантливейших женщин нашего времени. Певица ответила на комментарий, поблагодарив поклонницу.
Несмотря на то, что Валерия скоро станет бабушкой – ее сын Арсений недавно женился на своей девушке Лиане, певица держит себя в прекрасной форме и может похвалиться стройной и подтянутой фигурой.
Фото и видео: Instagram Валерии
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