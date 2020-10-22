Беременная Подольская подчеркнула стройную фигуру ярким шелковым платьем: «Решила дома быть нарядной»
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
В ноябре у Натальи Подольской и Владимира Преснякова родится второй сын. О том, что они ждут мальчика рассказали свекры певицы.
Наталье долгое время удавалось шифроваться, скрывая уже большой живот. Но, когда поклонники все же заподозрили ее в интересном положении, Подольская призналась, что ждет малыша. И теперь в открытую демонстрирует фигуру, показывает кадры стильных фотосессий и то, в каком виде она ходит дома.
В сториз артистки появилось фото, на котором она сама себя сфотографировала в ярко-зеленом платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Поверх наряда певица надела корсет для беременных.
«Дома решила быть красивой», — подписала она снимок.
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Наталья за время беременности показывала подписчикам разные образы: в одной одежде она подчеркивала округлившийся живот, в другой — умело его маскировала. Но каждое ее фото или видео собирает много положительных комментариев от подписчиков.
Ранее Подольская делилась с поклонниками радостью: она стала на два размера прекраснее, а за все месяцы, что носит ребенка набрала около 10 киллограмов.
Напомним, что у Натальи и Владимира Преснякова уже есть 5-летний сын Артем, а у музыканта еще и 29-летний сын Никита от отношений с Кристиной Орбакайте.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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