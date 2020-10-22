Беременная Подольская подчеркнула стройную фигуру ярким шелковым платьем: «Решила дома быть нарядной»

В ноябре у Натальи Подольской и Владимира Преснякова родится второй сын. О том, что они ждут мальчика рассказали свекры певицы.

Наталье долгое время удавалось шифроваться, скрывая уже большой живот. Но, когда поклонники все же заподозрили ее в интересном положении, Подольская призналась, что ждет малыша. И теперь в открытую демонстрирует фигуру, показывает кадры стильных фотосессий и то, в каком виде она ходит дома.

В сториз артистки появилось фото, на котором она сама себя сфотографировала в ярко-зеленом платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Поверх наряда певица надела корсет для беременных.

«Дома решила быть красивой», — подписала она снимок.