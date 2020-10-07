Беременная Наталья Подольская устроила уютную осеннюю фотосессию в одежде, удачно скрывшей живот
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Наталья Подольская родит второго сына уже в ноябре. О том, что у нее будет еще один мальчик, в ток-шоу рассказали ее свекры — Елена и Владимир Пресняковы. Долгое время Наталья скрывала свое интересное положение, но, когда все стало уже явным, она в открытую наслаждается беременностью. Так, подольская регулярно устраивает модные фотосессии, примеряя то образы, подчеркивающие ее округлившуюся фигуру, то наоборот — скрывающие большой живот,
В очередной раз Наталья поделилась кадром уютной и теплой осенней фотосессии. Для съемок Подольская надела водолазку, брючный костюм с необычным жакетом и пальто — все карамельных оттенков. При этом наряд удачно замаскировал формы певицы, будто она не беременная вовсе.
«Очень красиво осень меняет краски. Остановить мгновение, к сожалению, не получится, но можно соответствовать», — подписала она фото.
«Наталья, беременность вам к лицу», «Натулечка, красавица такая! Лапушка!», «Наталья, осень особенно ваше время года, вы так гармонично в ней выглядите, эти краски цвета глаз, волос и всего вашего облика, напоминает золотую осень», «Невероятная», «Какая красивая», «Какая же вы милая и добрая», — прокомментировали подписчики Натальи.
Ранее Подольская радовалась набранным килограммам, рассказав, что за время беременности поправилась больше 10 кг, а также тому, что ее талия стала на несколько размеров больше.
Напомним, у 38-летней Натальи Подольской и 52-летнего Владимира Преснякова есть еще 5-летний сын Артемий, а от Кристины Орбакайте у артиста есть 29-летний сын Никита.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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