Беременная Наталья Подольская устроила уютную осеннюю фотосессию в одежде, удачно скрывшей живот

Наталья Подольская родит второго сына уже в ноябре. О том, что у нее будет еще один мальчик, в ток-шоу рассказали ее свекры — Елена и Владимир Пресняковы. Долгое время Наталья скрывала свое интересное положение, но, когда все стало уже явным, она в открытую наслаждается беременностью. Так, подольская регулярно устраивает модные фотосессии, примеряя то образы, подчеркивающие ее округлившуюся фигуру, то наоборот — скрывающие большой живот,

В очередной раз Наталья поделилась кадром уютной и теплой осенней фотосессии. Для съемок Подольская надела водолазку, брючный костюм с необычным жакетом и пальто — все карамельных оттенков. При этом наряд удачно замаскировал формы певицы, будто она не беременная вовсе.