Беременная Елена Перминова раскрыла пол будущего ребенка
Фото: @lenaperminova / Instagram
Возлюбленные станут родителями в четвертый раз. На днях будущая мамочка опубликовала в своем блоге трогательное видео, в котором она лопнула большой черный шар. Из него высыпались голубые конфетти, а это значит, что Елена и Александр ждут мальчика. Знаменитая блондинка рассказала, что они очень надеялись на девочку, однако в любом случае они счастливы. Звезда признается, что дети расстроились, а дочь Арина даже не разговаривала с родителями целый день.
«Я всех успокоила, пообещав, что в пятый раз точно уже девочка. Но это не точно....», — написала многодетная мама в Instagram.
Напомним, пара воспитывает троих детей — 11-летнего Никиту, 9-летнего Егора и 6-летнюю Арину. У бизнесмена также есть сын от первого брака с дочерью академика Владимира Соколова Натальей — 40-летний Евгений.
Фото и видео: @lenaperminova / Instagram
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