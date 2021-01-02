Беременная Елена Перминова раскрыла пол будущего ребенка

«Я всех успокоила, пообещав, что в пятый раз точно уже девочка. Но это не точно....», — написала многодетная мама в Instagram.

Напомним, пара воспитывает троих детей — 11-летнего Никиту, 9-летнего Егора и 6-летнюю Арину. У бизнесмена также есть сын от первого брака с дочерью академика Владимира Соколова Натальей — 40-летний Евгений.