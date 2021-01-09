Юлия Барановская приобрела роскошный загородный дом за миллион долларов

Напомним, одна из самых популярных телеведущих страны Юлия Барановская растит троих детей от бывшего гражданского супруга, футболиста Андрея Аршавина — 15-летнего Артема, 12-летнюю Яну и 8-летнего Арсения. «Дети не должны быть идеальными и на 100% послушными, я всегда говорю, если с ребенком вам удобно, то с ним что-то не то. Но на переходный возраст мне жаловаться не приходится, Яна только в него вступила, и она очень увлечена танцами, так что всю свою бурную энергию оставляет в классе, а Артем внутренне копия я — крайне ответственный, правильный, упертый в принципиальных вопросах, я уверена, пубертат он пройдет благополучно».

К слову, недавно мы писали, как Юлия Барановская показала подросшего красавца-сына в честь его 15-летия: «Горжусь и ликую». 35-летняя популярная телеведущая и многодетная мама Юлия Барановская очень трогательно поздравила старшего сына с днем рождения.