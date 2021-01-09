Юлия Барановская приобрела роскошный загородный дом за миллион долларов
Фото: @baranovskaya_tv / Instagram
На днях экс-супруга Андрея Аршавина перестала скрывать новый двухэтажный особняк, расположенный в ближайшем Подмосковье. Как сообщает издание «Комсомольская правда», Юлия смогла осуществить давнюю мечту и приобрести загородный дом для себя и своих троих детей. В 2020 году звезда переехала с детьми, няней и сестрой из столичной квартиры в Подмосковье. Артистка перестала скрывать свое новое место жительство только недавно. Оказалось, что Юлия выбрала двухэтажный коттедж в деревне Раздоры, что на Рублево-Успенском шоссе — в 15 минутах на машине от МКАД.
Она приобрела готовый дом, а выбором и проработкой интерьера занималась собственноручно. В доме роскошное убранство, где у каждого члена семьи своя комната. Кроме того, в нем расположены несколько санузлов, огромная гостиная, комнаты для гостей и большой участок во дворе, где оборудовали детскую площадку. В январе 2021 года похожий коттедж в Раздорах продается за миллион долларов или 73 миллиона 620 тысяч рублей.
Напомним, одна из самых популярных телеведущих страны Юлия Барановская растит троих детей от бывшего гражданского супруга, футболиста Андрея Аршавина — 15-летнего Артема, 12-летнюю Яну и 8-летнего Арсения. «Дети не должны быть идеальными и на 100% послушными, я всегда говорю, если с ребенком вам удобно, то с ним что-то не то. Но на переходный возраст мне жаловаться не приходится, Яна только в него вступила, и она очень увлечена танцами, так что всю свою бурную энергию оставляет в классе, а Артем внутренне копия я — крайне ответственный, правильный, упертый в принципиальных вопросах, я уверена, пубертат он пройдет благополучно».
К слову, недавно мы писали, как Юлия Барановская показала подросшего красавца-сына в честь его 15-летия: «Горжусь и ликую». 35-летняя популярная телеведущая и многодетная мама Юлия Барановская очень трогательно поздравила старшего сына с днем рождения.
_Фото: @baranovskaya_tv / Instagram
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