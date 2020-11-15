Лиза Арзамасова нежно поздравила бабушку с дедушкой с годовщиной: «Люблю вас!»
Фото: @liza_arzamasova / Instagram
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова нередко публикует на своей странице в Instagram фотографии из рабочих поездок и путешествий. В этот раз актриса впечатлила фолловеров новым нежным фото, сделанным дома с бабушкой и дедушкой. Актриса невероятно похожа на своих родственников. Под снимком Лиза оставила трогательное поздравление: «Сегодня мои бабушка с дедушкой празднуют годовщину со дня свадьбы. Как рассказывает дед: «62 года назад в маленьком доме на Бондарке (старый район Владивостока) мы три дня подряд гуляли нашу свадьбу». А потом добавил: «Даже тем гостям, кому тогда было по 18, сегодня - 80». Удивительно и прекрасно знать, что через эти 62 года они у нас такие жизнерадостные, с юмором, что им интересно и уютно вместе, что на вопрос «Как вы?» могут ответить: «Хорошо живём»! Родные друг другу люди, пережившие вместе очень многое... Дед - надега и стабильность, основа семьи. А бабуля... Наша Шурочка - фейерверк, генератор юмора (звёзды стендапа отдыхают) и эмоций. Люблю вас нежнейше!»
Фолловеры поспешили поздравить бабушку с дедушкой Лизы: «Какие прекрасные», «Родные! Чудесные! Поздравляю от всего сердца!!! Крепкого Здоровья Вам!!! Продолжайте любить друг друга и радовать ещё много-много долгих и прекрасных лет!!», «Ой,Лиза,какое счастье, здоровья!!!», «Как же это замечательно!!!!! Поздравляем!!!!! Здоровья им!!!», «Просто восторг!!! Здоровья и долгих лет счастливой жизни!!! P.s. У Вас с мамой бабушкины глаза)», «Так вот, Лизонька, откуда ты такая зажигалочка-от бабушки! Очаровательная искорка».
Фото: @liza_arzamasova / Instagram
Ранее Лиза в своем Instagram опубликовала селфи, на котором показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, очень похожее на помолвочное, чем спровоцировала слухи о скором браке с Авербухом.
К слову, недавно мы писали, как Лиза Арзамасова примерила нежный образ. Актриса опубликовала фотографию, на которой позирует в шикарном наряде.
Фото и видео: @liza_arzamasova / Instagram
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