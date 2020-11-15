Лиза Арзамасова нежно поздравила бабушку с дедушкой с годовщиной: «Люблю вас!»

Ранее Лиза в своем Instagram опубликовала селфи, на котором показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, очень похожее на помолвочное, чем спровоцировала слухи о скором браке с Авербухом.

К слову, недавно мы писали, как Лиза Арзамасова примерила нежный образ. Актриса опубликовала фотографию, на которой позирует в шикарном наряде.