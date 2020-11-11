Арзамасова в прозрачном платье, Мельникова в брючном костюме и другие на премии First Ladies Awards 2020

На премии наградили успешных российских женщин, которые активно заявляют о себе в сфере исскуства, культуры, моды, спорта, политики, образования и бизнеса.

Елизавета Арзамасова появилась на мероприятии в прозраном платье с цветочным принтом. Дарья Мельникова позировала фотографам в брючном костюме с объемным пиджаком.