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Арзамасова в прозрачном платье, Мельникова в брючном костюме и другие на премии First Ladies Awards 2020

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Елизавета Арзамасова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В московском ресторане The Сад прошла церемония вручения премии First Ladies Awards 2020.

На премии наградили успешных российских женщин, которые активно заявляют о себе в сфере исскуства, культуры, моды, спорта, политики, образования и бизнеса.

Елизавета Арзамасова появилась на мероприятии в прозраном платье с цветочным принтом. Дарья Мельникова позировала фотографам в брючном костюме с объемным пиджаком.

Дарья Мельникова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Предпочтение брючному костюму отдала и Ирина Безрукова, дополнившая образ ботильонами с острыми мысами.

Ирина Безрукова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ведущей церемонии стала Лера Кудрявцева, которая также была одета в брючный костюм, который дополнила белой рубашкой.

Лера Кудрявцева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Мероприятие также посетили Светлана Хоркина, Наталья Бочкарева, Полина Максимова, Вика Цыганова и многие другие.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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