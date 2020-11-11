Арзамасова в прозрачном платье, Мельникова в брючном костюме и другие на премии First Ladies Awards 2020
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На премии наградили успешных российских женщин, которые активно заявляют о себе в сфере исскуства, культуры, моды, спорта, политики, образования и бизнеса.
Елизавета Арзамасова появилась на мероприятии в прозраном платье с цветочным принтом. Дарья Мельникова позировала фотографам в брючном костюме с объемным пиджаком.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Предпочтение брючному костюму отдала и Ирина Безрукова, дополнившая образ ботильонами с острыми мысами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ведущей церемонии стала Лера Кудрявцева, которая также была одета в брючный костюм, который дополнила белой рубашкой.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Мероприятие также посетили Светлана Хоркина, Наталья Бочкарева, Полина Максимова, Вика Цыганова и многие другие.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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