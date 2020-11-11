«Какие изгибы!»: женственная Лиза Арзамасова показала backstage-фото в платье в горошек со съемок

Образ пришелся очень по душе ее поклонникам, которые ценят свою любимицу за натуральность и естественность в образах — Лиза мало красится и не делится модными экспериментами «на грани»:

«Платье просто шикарное, а фото очень необычное», «Очень живописное фото, тоненькая, гитарная», «Стройна, красива, мила!», «Красиво, женственно, оооочень сексуально и интеллигентно. Так можете только вы», «Фотка просто класс! Вы лучшая», «Фигурка просто потрясающая, куколка!», «Красота, грация, изящество. Ракурс очень интересно выбран», «Очаровательница‼️ Удачи и процветания вам, Елизавета», «Такие фото очаровывают. Я рассматривала минут пят», «Какая же ты шикарная!!», «Это очень красиво. Не видела подобного фото нигде. Шикарно», «О-о!!!! Очень красиво», «Ткань очень красиво драпируется».