«Какие изгибы!»: женственная Лиза Арзамасова показала backstage-фото в платье в горошек со съемок
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/
Лиза Арзамасова активно ведет свой аккаунт в Instagram и часто делится яркими фотографиями, подробностями своей жизни.
Сегодня в блоге актрисы появилась публикация из любимой ее подписчиками рубрики «Из сундука».
Девушка показала backstage-кадры со съемок — на фотографии она читает сценарий.
Стоит отметить очень женственный, элегантный наряд Арзамасовой — она появилась в длинном платье в горошек, которое мягко подчеркивает ее фигуру.
«Интересное композиционное решение», — комментирует публикацию Арзамасова.
Образ пришелся очень по душе ее поклонникам, которые ценят свою любимицу за натуральность и естественность в образах — Лиза мало красится и не делится модными экспериментами «на грани»:
«Платье просто шикарное, а фото очень необычное», «Очень живописное фото, тоненькая, гитарная», «Стройна, красива, мила!», «Красиво, женственно, оооочень сексуально и интеллигентно. Так можете только вы», «Фотка просто класс! Вы лучшая», «Фигурка просто потрясающая, куколка!», «Красота, грация, изящество. Ракурс очень интересно выбран», «Очаровательница‼️ Удачи и процветания вам, Елизавета», «Такие фото очаровывают. Я рассматривала минут пят», «Какая же ты шикарная!!», «Это очень красиво. Не видела подобного фото нигде. Шикарно», «О-о!!!! Очень красиво», «Ткань очень красиво драпируется».
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой
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