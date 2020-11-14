«Глаза цвета неба»: Лиза Арзамасова очаровала «честным» нежным образом

Ранее Лиза в своем Instagram опубликовала селфи, на котором показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, очень похожее на помолвочное, чем спровоцировала слухи о скором браке с Авербухом.

К слову, недавно мы писали, как «невеста» Авербуха Арзамасова восхитила нежным образом: «Очаровательна». 25-летняя актриса опубликовала новый снимок и написала о влюбленности в каждый день.