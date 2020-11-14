«Глаза цвета неба»: Лиза Арзамасова очаровала «честным» нежным образом
Фото: @liza_arzamasova / Instagram
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова нередко публикует на своей странице в Instagram фотографии из рабочих поездок и путешествий. В этот раз актриса впечатлила фолловеров новым нежным фото, сделанным в студии. Лиза предстала в нежном образе — трикотажном синем джемпере. Актрисе сделали легкую укладку с воздушными локонами и нюдовый макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнули черной тушью. Под снимком актриса немного рассказала о личной жизни: «Подумалось вдруг о том, что в моей ленте не всегда отображается последовательность событий и ритмы происходящего. Тут скорее такие - вспышки настроений, впечатлений и состояний. А вот сториз точнее показывают, что происходит в данный момент. Просто, если всё это публиковать в ленте, вообще получатся «хроники сумасшедшего». В каком-то смысле появляется такая ассоциация: лента с фотографиями — это, как кино, можно пересматривать с любого момента публикования. А сториз, как театр, — только сегодня, только для тех, кто успел посмотреть за 24 часа. Ох уж эти 24 часа... Но мне и их не хватает. Никогда».
Фолловеры Лизы написали десятков восторженных комментариев о ее красоте: «Глаза цвета неба»,« Красотка красотка!!!», «Нежная прекрасная Лиза», «Отличной пятницы, удачных выходных», «Вы идеальная дама! Невероятная! моя любима Лизавета», «Красавица», «Какой чистый взгляд,такая нежность и гармония в каждом Вашем фото», «Какая милая и нежная!», «Лизонька, ты прелесть. Твои глаза - два озера наполненых добротой. Оставайся всегда такой, милая», «Лиза Вы очень красивая!!! Настоящая естественная нежная!», «Умничка!».
Фото: @liza_arzamasova / Instagram
Ранее Лиза в своем Instagram опубликовала селфи, на котором показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, очень похожее на помолвочное, чем спровоцировала слухи о скором браке с Авербухом.
К слову, недавно мы писали, как «невеста» Авербуха Арзамасова восхитила нежным образом: «Очаровательна». 25-летняя актриса опубликовала новый снимок и написала о влюбленности в каждый день.
Фото и видео: @liza_arzamasova / Instagram
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