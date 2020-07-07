25-летняя Лиза Арзамасова встречается с 46-летним Ильей Авербухом — первые нежные фото пары
Фото: Starface
25-летняя звезда сериала «Папиных дочек» Лиза Арзамасова тщательно скрывает личную жизнь. А на все вопросы о ее романах с известными мужчинами (Родионом Газмановым, Филиппом Бледным и другими) отвечала, что просто дружит с ними.
И теперь стало известно, кто же таинственный избранник молодой и перспективной актрисы. Им оказался прославленный фигурист, тренер и шоумен — 46-летний Илья Авербух. Издание Hello! опубликовало фото влюбленных.
На снимках Лиза и Илья запечатлены отдыхающими на летней террасе одного из кафе. При этом их жесты и нежные прикосновения не оставляют сомнений — они пара.
Лиза Арзамасова подтвердила изданию, что они с Ильей Авербухом на самом деле встречаются, но не стала вдаваться в подробности.
Фото и видео: Instagram Ильи Авербуха, Лизы Арзамасовой, Starface
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