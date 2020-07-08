Илья Авербух трогательно высказался о романе со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Фото: Instagram Ильи Авербуха
«Никогда не хотел делать шоу из личной жизни. Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой — публичные люди. Подтверждаю — мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны. Возможно, через некоторое время будем готовы что-то рассказать. Больше ничего не хотел бы добавить. Спасибо», — заявил Авербух «СтарХиту».
Напомним, что о романе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой стало известно буквально на днях. В Сети появились фото, на которых они запечатлены отдыхающими на летней террасе одного из кафе. При этом их жесты и нежные прикосновения не оставляют сомнений — они пара. Лиза Арзамасова подтвердила изданию Hello!, что они с Ильей Авербухом на самом деле встречаются, но не стала вдаваться в подробности.
Фото и видео: Instagram
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