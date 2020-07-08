Илья Авербух трогательно высказался о романе со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой

«Никогда не хотел делать шоу из личной жизни. Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой — публичные люди. Подтверждаю — мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны. Возможно, через некоторое время будем готовы что-то рассказать. Больше ничего не хотел бы добавить. Спасибо», — заявил Авербух «СтарХиту».