«Аристократка»: Зара восхитила образом в пышной юбке и сияющем жакете

Фолловерам остались в восторге от нового образа Зары и написала в Сети: «Зара, я никогда так не ждала 6 ноября... )) Отрывок каждой песни очень нравится», «Когда и текст, и мелодия сплелись воедино, а ещё и в исполнении Зары - это точно попадание в сердце слушателя», «Вы королева», «Ааа, я аж загорелась и улыбнулась внутренне. Какая красота! Ждууу с большим нетерпением», «Зарочка!!!Спасибо за такие прекрасные песни», «Моя одна из любимых песен!», «Это божественно. Зара, ждем с нетерпением», «Зарочка, такая классная. Влюблена в каждый кадр, также как и в песни. Чувственно, нежно и так душевно!», «Аристократка».

Напомним, что Зара часто показывает очень стильные и женственные образы с прогулок в теплых оттенках в своем Instagram. Например, во время конкурса «Новая волна» в Артеке она вместе с Алсу высадила деревья в очень нежном, светло-зеленом платье в мелкий цветочек и соломенной шляпке.

К слову, недавно мы писали, как Зара «согрела» поклонников уютным образом в желтом. Певица появилась в теплом худи яркого желтого оттенка и черных брюках на фоне золотых осенних листьев.

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