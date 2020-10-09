«Безупречна, как всегда»: Зара показала образ в пиратском платье на «Новой волне»
Фото: www.instagram.com/zara_music/
Зара показала роскошный образ в пиратском платье, в котором она принимает участие в детском конкурсе «Новая волна» в лагере «Артек».
На певице эффектное открытое чёрное платье в пиратском стиле с принтом из якорей. Образ дополнен эффектным головным убором, который добавляет морского шика.
«Добрый вечер, дорогие! Как Вам мой образ на «Детской Новой Волне»?», – поинтересовалась певица мнением своим подписчиков.
«Наша красавица! Всегда прекрасна», «Все фотографии прекрасны, на 3 фото особенно привлекательная Зарочка», «Зара у вас все образы потрясающие», «Ты просто удивительная девушка», «В любом образе прекрасна», «Ты всегда очень хороша», «Шикарное платье», — отвечают певице подписчики и, не скупясь, делают ей комплименты по поводу ее стильного образа и таланта.
Зара вместе со своими детьми приехала на конкурс и уже успела принять участие в одном мероприятии – вместе с Алсу и детьми из лагеря они посадили деревья на аллее. Там певица появилась в очень женственном и романтичном светло-зеленом платье.
Фото и видео: Instagram Зары
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