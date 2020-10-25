Зара, Ирина Безрукова, Александр Терехов и другие встретились на литературных чтениях в Переделкино
Фото: Архив пресс-службы
Среди людей с дислексией много звёзд: Том Круз, Стив Джобс, Ричард Брэнсон. Что доказывает: эта особенность не мешает добиться успеха. В России одним из спикеров Ассоциации, активно рассказывающим о том, что такое дислексия и как с ней жить, стал Евгений Гришковец.
На чаепитии собрались как близкие друзья Ассоциации: певица Зара и актриса Ирина Безрукова, давно поддерживающие ее работу, - так и гости, впервые узнавшие о деятельности этой благотворительной организации.
Атмосфера расположила всех к хорошему настроению. Теплая золотая осень, огромный балкон с мягкими креслами, ароматный травяной чай со сладостями - идеально для проникновенной дружеской беседы о важном.
Для посещения данного мероприятия Зара выбрала стильный образ в осенних оттенках и в стиле бохо. Певица нарядилась в модную юбку длины макси и в теплый бордовый свитер, который дополнила аксессуарами и обувью в тон.
Фото: Архив пресс-службы
Ирина Безрукова была замечена в синем трикотажном костюме, стороны которого украшены блестящими лампасами.
Фото: Архивы пресс-службы
Ольга Панченко, Татьяна Рогаченко, Михаил Друян, Лидия Александрова, Алиса Толкачева, Евгений Тихонович, Маша Федорова, Александр Терехов, Наталья Максимова, Сюзанна Мусаева и Татьяна Стычинская были среди гостей этого литературного вечера и слушали рассказы писателя о том, как сложно человеку с дислексией учиться в школе, как безрадостны его воспоминания об этом времени и как важно, чтобы в тебя с детства верили и помогали.
Фото и видео: Пресс-служба
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