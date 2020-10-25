Зара, Ирина Безрукова, Александр Терехов и другие встретились на литературных чтениях в Переделкино

Среди людей с дислексией много звёзд: Том Круз, Стив Джобс, Ричард Брэнсон. Что доказывает: эта особенность не мешает добиться успеха. В России одним из спикеров Ассоциации, активно рассказывающим о том, что такое дислексия и как с ней жить, стал Евгений Гришковец.

На чаепитии собрались как близкие друзья Ассоциации: певица Зара и актриса Ирина Безрукова, давно поддерживающие ее работу, - так и гости, впервые узнавшие о деятельности этой благотворительной организации.

Атмосфера расположила всех к хорошему настроению. Теплая золотая осень, огромный балкон с мягкими креслами, ароматный травяной чай со сладостями - идеально для проникновенной дружеской беседы о важном.

Для посещения данного мероприятия Зара выбрала стильный образ в осенних оттенках и в стиле бохо. Певица нарядилась в модную юбку длины макси и в теплый бордовый свитер, который дополнила аксессуарами и обувью в тон.