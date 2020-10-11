Зара похвасталась элегантным образом в шляпе и уютном свитере: «Глазами мамы»
Фото: @zara_music / Instagram
Зара часто экспериментирует со стилями, балансируя между классикой, бохо и casual. В одной из последних публикаций на своей странице в Instagram 37-летняя певица предстала в элегантном образе — шляпе, белых джинсах и уютном сером свитере с бахромой. Под стильным фото Зара написала: «Глазами мамы», отметив локацию в Санкт-Петербурге, по-видимому, куда семья отправилась отдохнуть на выходные. На прошлой неделе Зара вместе с детьми участвовала в «Новой волне». Звездная семья приехала на конкурс и успела принять участие в одном мероприятии — вместе с Алсу и детьми из лагеря они посадили деревья на аллее.
Фолловеров восхитил новый модный образ певицы, и они написали в Сети: «Мамины глаза видят даже то, что порой незаметно другим — самую суть своих детей! У вас, милая Зара, прекрасная мама!», «Мамочка, как всегда, лучший фотограф!», «Мамочке спасибо. Фото прекрасны», «Зара, Вы такая милая», «Замечательные фотографии», «Нежная моя, добрая моя, тихая моя...», «Красавица!», «Зарочка любимая моя солнышкооо».
К слову, недавно мы писали, как Зара показала образ в пиратском платье на «Новой волне». Певица предложила подписчикам выбрать фото, которое им больше нравится.
А тебе понравился новый образ Зары? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @zara_music / Instagram
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