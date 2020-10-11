Зара похвасталась элегантным образом в шляпе и уютном свитере: «Глазами мамы»

Фолловеров восхитил новый модный образ певицы, и они написали в Сети: «Мамины глаза видят даже то, что порой незаметно другим — самую суть своих детей! У вас, милая Зара, прекрасная мама!», «Мамочка, как всегда, лучший фотограф!», «Мамочке спасибо. Фото прекрасны», «Зара, Вы такая милая», «Замечательные фотографии», «Нежная моя, добрая моя, тихая моя...», «Красавица!», «Зарочка любимая моя солнышкооо».

К слову, недавно мы писали, как Зара показала образ в пиратском платье на «Новой волне». Певица предложила подписчикам выбрать фото, которое им больше нравится.

А тебе понравился новый образ Зары? Делись своим мнением в комментариях!