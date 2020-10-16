«Наше солнышко»: Зара «согрела» поклонников уютным образом в желтом

Отличный стиль Зары оценили ее поклонники:

«И Вам доброго утра, красотка!!! Хорошего дня, Зарочка», «Спасибо за солнышко и тепло в ленте», «Вы просто красавица , и так этот цвет вам идёт на фоне золотой осени», «Милая Зарочка! Какая же Вы нежная! Женственная! Талантливая на все 100», «Доброе! Вы как солнышко и дело не только в худи», «Какая нежная девочка», «Зара, вы красавица очень талантливая. Дай бог вам здоровье», «Зара в осенних тонах!», «Как Вы прекрасно гармонируете с осенней листвой в своей желтой одежде!», пишут ей поклонники.

Зара часто показывает очень стильные и женственные образы с прогулок в теплых оттенках в своем Instagram. Например, во время конкурса «Новая волна» в Артеке она вместе с Алсу высадила деревья в очень нежном, светло-зеленом платье в мелкий цветочек и соломенной шляпке.