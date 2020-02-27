45-летняя Анна Михалкова не скрывает, что много лет пытается избавиться от лишних килограммов. Но даже несмотря на их наличие она остается одной из самых востребованных и любимых актрис в российском кино. В Instagram Анна призналась, что борьба с лишним весом проиграна, и теперь придется принимать себя в первозданном виде.«Низкая культура отказа заставила меня сдать кровь на дорогущий тест выявляющий пищевую аллергию. Поскольку война с лишним весом давно закончилась моей полной капитуляцией с формулировкой "я люблю себя и такой", я решила: а, вдруг! А вдруг, я просто ем продукты, которые моему организму вредны, и из-за них я не худею! Из всего перечня продуктов на трех листах в красной колонке оказался только один... мидии! Мидии, Карл! Я их отродясь не ела! Не ем! И вряд ли буду есть! Все остальное, с**а, мой родной организм принимает на ура! Пришлось в очередной раз согласиться: "я люблю себя и такой"!», — эмоционально написала Анна Михалкова. Сестра Анны Надежда Михалкова забавно поддержала ее в комментариях. «Ань, как же ты будешь жить без мидии?! Ты же обычно ешь омлет с мидиями (это вообще склоняется?!) суп с томатами и мидиями и на ужин — мидии на гриле?! Да и как теперь Масленицу пережить: блины из мидий — это твой конек!», — иронично написала актриса.Поклонники Анны отметили, что она им нравится в любом виде. «Анна, вы крутая! Люблю вас читать. Искренняя и настоящая. Удачи вам!», «Анна Никитична, и мы любим вас. Любой. Очень. И Нептун с ними, с мидиями», «Вы красивая, ваш вес вам идет», — написали в комментариях.А вам нравится Анна Михалкова? Фото и видео: Instagram, StarfaceПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!