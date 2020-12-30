Анна Михалкова показала редкое забавное фото дочери и племянников: «Умыли, причесали»
Фото: www.instagram.com/anikiti4na/
Анна и Надежда Михалковы не просто сестры и коллеги, но и лучшие подруги. Они проводят все праздники вместе, устраивают совместный досуг для себя и детей. До недавнего времени они обе не показывали наследников в социальных сетях, следуя семейному уговору. Но теперь подписчики изредка могут видеть, как растут Нина, Иван и Лида.
Анна Михалкова рассказала подписчикам, что побывала с сестрой, дочерью и племянниками в театре, и показала редкое забавное фото детей. Для выхода в свет Анна, Надежда и Лида выбрали одинаковую одежду — черные свитера и жемчужные бусы.
«Пускай здесь повисит на память. Всех детей умыли, причесали, одели в нарядное. Иногда я им завидую», — подписала актриса фото.
«Есть только одна секунда, один дубль, чтобы они остановились, чтобы они посмотрели, чтобы они улыбнулись, чтобы они прикоснулись... Через мгновение они сольются со временем, которое просто несется вперед. Я счастлива быть наблюдателем», — подписала Надежда фото, опубликованное на ее странице.
«Какие прекрасные цветочки», «Чувство юмора на высоте», «Детство — это счастье! Пусть ваши дети будут счастливы и здоровы!», — прокомментировали подписчики.
Напомним, Надежда Михалкова родила Нину и Ивана в один день, но с разницей в два года, когда была замужем за Резо Гигинеишвили. В 2017 году они развелись. Надежда тяжело переживала разрыв с мужем. И справиться в трудный период с нервами и эмоциями ей помогли дети и старшая сестра. Также Надежда в недавнем интервью призналась, что у нее была тяжелая послеродовая депрессия, и из нее ее буквально вытащила Анна.
Анна Михалкова уже много лет замужем за Альбертом Баковым. У них трое детей: Андрей, Сергей и Лида.
Фото и видео: Instagram Надежды и Анны Михалковых
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram