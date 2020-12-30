Анна Михалкова показала редкое забавное фото дочери и племянников: «Умыли, причесали»

Анна и Надежда Михалковы не просто сестры и коллеги, но и лучшие подруги. Они проводят все праздники вместе, устраивают совместный досуг для себя и детей. До недавнего времени они обе не показывали наследников в социальных сетях, следуя семейному уговору. Но теперь подписчики изредка могут видеть, как растут Нина, Иван и Лида.

Анна Михалкова рассказала подписчикам, что побывала с сестрой, дочерью и племянниками в театре, и показала редкое забавное фото детей. Для выхода в свет Анна, Надежда и Лида выбрали одинаковую одежду — черные свитера и жемчужные бусы.

«Пускай здесь повисит на память. Всех детей умыли, причесали, одели в нарядное. Иногда я им завидую», — подписала актриса фото.