Надежда Михалкова в мини-платье устроила зажигательные танцы на яхте: «Всем мамам посвящается»

«А какое движение, если тригонометрическое уравнение не решил?», «А я думала наоборот, что танцы от радости, что все наконец-то куда-то уйдут из дома», «У меня аж настроение поднялось перед 1 сентября!», «До 1 сентября учимся так же танцевать», «Красавица!», «О, Надя, вы мой припер мам. Я сама такая», «Гениально», «Взяла на заметку», — поддержали Надежду в комментариях.

У младшей дочери Никиты Михалкова двое детей: 9-летняя Нина и 7-летний Иван. Причем они родились в один день. После развода с Резо Гигинеишвили Надежда с бывшим мужем вместе растят сына и дочь. В одном из интервью Михалкова-младшая признавалась, что расставание с супругом далось ей очень тяжело, но ради малышей, она задвинула все обиды в глубь души.