Надежда Михалкова в мини-платье устроила зажигательные танцы на яхте: «Всем мамам посвящается»
Фото: www.instagram.com/nadiamixalkova/
33-летняя Надежда Михалкова зажигательно станцевала на столе в мини-платье. «Отрыв» актриса устроила во время отдыха на яхте.
«Всем мамам посвящается перед 1 сентября! Движения разучить и вперед — за учебниками , формами, цветами, бантами... А главное — не забывать так делать в 7 утра под стоны "ну мааам, я хочу спать, я не доучил стихотворение, а я забыла сменку..."», — забавно подписала она ролик, опубликованный в Instagram.
«А какое движение, если тригонометрическое уравнение не решил?», «А я думала наоборот, что танцы от радости, что все наконец-то куда-то уйдут из дома», «У меня аж настроение поднялось перед 1 сентября!», «До 1 сентября учимся так же танцевать», «Красавица!», «О, Надя, вы мой припер мам. Я сама такая», «Гениально», «Взяла на заметку», — поддержали Надежду в комментариях.
У младшей дочери Никиты Михалкова двое детей: 9-летняя Нина и 7-летний Иван. Причем они родились в один день. После развода с Резо Гигинеишвили Надежда с бывшим мужем вместе растят сына и дочь. В одном из интервью Михалкова-младшая признавалась, что расставание с супругом далось ей очень тяжело, но ради малышей, она задвинула все обиды в глубь души.
Фото и видео: Instagram Надежды Михалковой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!