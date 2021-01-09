Ани Лорак с подросшей дочкой-красоткой произвела фурор в Сети: «Мамина копия!»

Напомним, после развода Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу их дочь проводит много и с отцом. Брак певицы с гражданином Турции продлился 10 лет. В 2019-м Ани официально развелась с супругом после его измен.

К слову, недавно мы писали, как Ани Лорак произвела фурор в Сети. 42-летняя певица опубликовала в cвоем блоге в Instagram яркую фотографию и собрала множество комплиментов в свой адрес.

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