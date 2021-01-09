Ани Лорак с подросшей дочкой-красоткой произвела фурор в Сети: «Мамина копия!»
Фото: @anilorak / Instagram
На новом снимке Ани позирует в объятиях 9-летней дочери Софии. Девочка растет настоящей красоткой — копией звездной мамы. Для эффектного селфи они нарядились в уютные домашние наряды и завязали волосы в одинаковые хвосты. В руках девочка держит своего лучшего четвероногого друга — пушистого щенка. На фоне можно разглядеть праздничный интерьер звездного дома и насладиться красотой декора новогодней елки.
Фолловеры остались в восторге от нового снимка Ани с дочкой и написали в комментариях: «Самая красивая на эстраде!», «Это и есть счастье!», «Похожа на маму очень! Красивое фото!», «Красивые!!! Мамулечкина копия!!!!», «Сонечка уже такая взрослая! Так на вас похожа», «Прекрасные девочки», «Все больше и больше становится на вас похожа», «Девочки наши любимые, вы просто куколки, берегите минуты счастья рядом с друг другом».
Фото: @anilorak / Instagram
Напомним, после развода Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу их дочь проводит много и с отцом. Брак певицы с гражданином Турции продлился 10 лет. В 2019-м Ани официально развелась с супругом после его измен.
К слову, недавно мы писали, как Ани Лорак произвела фурор в Сети. 42-летняя певица опубликовала в cвоем блоге в Instagram яркую фотографию и собрала множество комплиментов в свой адрес.
А вам понравился снимок Ани Лорак? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @anilorak / Instagram
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