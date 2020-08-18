«Красотки»: Ани Лорак с подросшей дочерью собрали комплименты поклонников
Фото: www.instagram.com/anilorak/
Ани Лорак отдыхает с дочерью Соней в турецком Бодруме. Певица поделилась с подписчиками фотографией, сделанной во время прогулки на яхте.
«Познаем новое! Побеждаем себя!», — подписала Каролина снимок, запечатлевший ее и Софию, позирующую с сотнями косичек.
«Красотки», «Вы такие красивые. Сонечка такая взрослая, на вас похожа. Хорошего отдыха», «Невероятно красивые и счастливые. София такая взрослая!», «Какие вы прекрасные!», «Как Сонечка повзрослела уже, такая же красавица, как мамочка», «Вау! Соня — красотка», «Любуюсь вами», «Зайки, так похожи!», «Вы очень красивая, а ваша дочь — маленький ангел», «Море позитива», «Два цветочка», — посыпались комплименты в адрес Ани Лорак и ее подросшей дочери.
После развода Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу их дочь проводит много и с отцом. Брак певицы с гражданином Турции продлился 10 лет. В 2019-м Ани официально развелась с супругом после его измен.
Фото и видео: Instagram Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу
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