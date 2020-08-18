«Красотки»: Ани Лорак с подросшей дочерью собрали комплименты поклонников

Ани Лорак отдыхает с дочерью Соней в турецком Бодруме. Певица поделилась с подписчиками фотографией, сделанной во время прогулки на яхте.

«Познаем новое! Побеждаем себя!», — подписала Каролина снимок, запечатлевший ее и Софию, позирующую с сотнями косичек.