Ани Лорак подразнила фанатов точеной фигурой в облегающей юбке из кожи

Лорак соблазнительно станцевала под собственную песню, уверенно балансируя на шпильках головокружительной высоты. На ней — роковой total образ из дерзкой черной кожи. Аутфит выстроен вокруг остромодной кожаной рубашки с крупными накладными карманами и облегающей юбки-карандаш длиной ниже колен. Последняя поставила акцент на талии и подчеркнула изгибы с самых выгодных ракурсов. Дополнили образ туфли Мэри Джейн на платформе и с мысами, украшенными стразами.