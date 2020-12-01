Ани Лорак подразнила фанатов точеной фигурой в облегающей юбке из кожи
Фото: Instagram @anilorak
Лорак соблазнительно станцевала под собственную песню, уверенно балансируя на шпильках головокружительной высоты. На ней — роковой total образ из дерзкой черной кожи. Аутфит выстроен вокруг остромодной кожаной рубашки с крупными накладными карманами и облегающей юбки-карандаш длиной ниже колен. Последняя поставила акцент на талии и подчеркнула изгибы с самых выгодных ракурсов. Дополнили образ туфли Мэри Джейн на платформе и с мысами, украшенными стразами.
Поклонники остались в восторге и осыпали любимую исполнительницу комплиментами. «Какая вы шикарная!», «Ну дива, что сказать!», «Фигура — огонь!», «Ваши движения завораживают», «Невероятная красотка, стройненькая», «Шикарная женщина», «Как всегда восхитительна. Богиня дня!», «Столько света излучаете!», — пишут в комментариях. О других стильных образах Ани Лорак читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @anilorak
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