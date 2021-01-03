«Шикарная!»: Ани Лорак произвела фурор в Сети

Подписчики оценили образ своей любимицы, а кое-кто даже выразил свое восхищение:

«Ты словно продолжение солнца: яркая и лучезарная, мы не устаем восхищаться твоей красотой и обаянием!», «Есть все, а есть – Ани Лорак, Каролиночка, Каролиша, Дива! Только твой голос – сила, глубина, простор, высота, воздух, душа… Только ты – любимая, единственная, родная, неповторимая, наша… Твоя уникальность, дорогая, не только в безграничном таланте, но и в том, что твои человеческие качества бесценны: искренность, доброта, жизнелюбие, отзывчивость, мудрость, открытость, щедрость», «Безумно красивая», «Великолепная», «Красавица».

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