Анастасия Решетова получила ожог на лице во время бьюти-процедуры

Напомним, что еще перед Новым годом Анастасия Решетова отправилась на отдых в Дубай. Позже к ней присоединился и Тимати. Он поселился с ней в одном отеле, а позже модель опубликовала в Stories фотографии с огромным букетом роз, заставив подписчиков гадать о том, от кого они.

К слову, недавно мы писали, как Анастасия Решетова обнародовала фото подросшего сына. Будущая телеведущая показала в своем блоге в Instagram снимок, на котором она изображена вместе с подросшим сыном Ратмиром.