Анастасия Решетова получила ожог на лице во время бьюти-процедуры
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
По приезде из ОАЭ Анастасия Решетова сразу отправилась в свой салон красоты, чтобы восстановиться после полета и длительного отдыха. Модель сделала тонирование волос и стрижку, похвалив мастера за отличную работу. В Stories она показала не только эффектный результат, но и ожог на лице. Как оказалось, на днях Анастасия сама занялась бьюти-процедурой и задела плойкой лоб, оставив крупный след на нем. Звезда посоветовала девушкам не повторять ее опыт и доверять волосы только профессионалам. На видео она написала: «На самом деле опасная тема. Могла со шрамом остаться((».
Напомним, что еще перед Новым годом Анастасия Решетова отправилась на отдых в Дубай. Позже к ней присоединился и Тимати. Он поселился с ней в одном отеле, а позже модель опубликовала в Stories фотографии с огромным букетом роз, заставив подписчиков гадать о том, от кого они.
К слову, недавно мы писали, как Анастасия Решетова обнародовала фото подросшего сына. Будущая телеведущая показала в своем блоге в Instagram снимок, на котором она изображена вместе с подросшим сыном Ратмиром.
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!