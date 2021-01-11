Анастасия Решетова рассказала, вернулась ли она к Тимати
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/
Анастасия Решетова, устав от многочисленных слухов о воссоединении с Тимати, решила лично ответить на этот вопрос.
Ранее Тимати прилетел в Дубай, где проводит вместе с сыном свой отпуск Анастасия, поселился с ней в одном отеле, а позже Решетова опубликовала в сториз фотографии с огромным букетом роз, заставив подписчиков гадать о том, от кого они.
«Самый популярный вопрос на данный момент «вы снова вместе?».
Нет, не вместе. Но тем не менее поддерживаем очень близкие, тёплые отношения в том числе и ради ребёнка. Это очень важно, ведь на нас лежит ответственность за его психическое здоровье в будущем.
Многие привыкли к тому, что после расхода люди не стремятся поддерживать хорошие отношения, а лишь ругаются и судятся. Наверное поэтому наше совместное времяпровождение вызывает массу вопросов и недоверие.. Главное, что Ратик видит улыбающуюся Маму и заботливого Папу», — пишет Анастасия.
Многие из подписчиков, однако, все равно ей не поверили:
«Не знаю, но я не верю в ваш развод», «Тогда второй популярный вопрос. Цветы от кого?», «Короче, вы вместе», «Просто скажи, он просто что хочет, то и делает», «Мы не верим».
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой
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