Анастасия Решетова рассказала, вернулась ли она к Тимати

«Самый популярный вопрос на данный момент «вы снова вместе?».

Нет, не вместе. Но тем не менее поддерживаем очень близкие, тёплые отношения в том числе и ради ребёнка. Это очень важно, ведь на нас лежит ответственность за его психическое здоровье в будущем.

Многие привыкли к тому, что после расхода люди не стремятся поддерживать хорошие отношения, а лишь ругаются и судятся. Наверное поэтому наше совместное времяпровождение вызывает массу вопросов и недоверие.. Главное, что Ратик видит улыбающуюся Маму и заботливого Папу», — пишет Анастасия.

Многие из подписчиков, однако, все равно ей не поверили:

«Не знаю, но я не верю в ваш развод», «Тогда второй популярный вопрос. Цветы от кого?», «Короче, вы вместе», «Просто скажи, он просто что хочет, то и делает», «Мы не верим».