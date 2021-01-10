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«Жади»: Анастасию Решетову в платке сравнили с героиней известного сериала

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Анастасия Решетова, селфи без макияжа

Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram

На новогодние праздники знаменитая брюнетка отправилась в Дубай вместе с Натальей Рудовой и своим сыном. Девушка устроила фотосессию в пустыне в эффектном образе. Модель опубликовала кадры в своем блоге в Instagram и собрала десятки комплиментов.

На фотографиях она полностью скрыла свое тело под одеждой, а также убрала роскошные темные волосы под белоснежный хиджаб — традиционный арабский платок. Пользователи Сети пришли в восторг от утонченного и скромного наряда модели. В комментариях они сравнили ее с главной героиней знаменитого бразильского сериала «Клон» Жади.

Поклонники позитивно отреагировали на новые снимки инстадивы. В комментариях под публикацией они написали множество комплиментов экс-возлюбленной теперь уже завидного холостяка Тимати.

«Жади из сериала Клон», «Вам очень идут платки!», «Никому на этом свете не идет хиджаб так как Насте», «Вам с вашей натурой точно нужен восточный мужчина», «Так приятно вас видеть в хиджабе», «Восточная красавица, очень красиво выглядишь в платке!», — обсуждают подписчики Решетовой.

Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram

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