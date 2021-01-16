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Копия отца: Анастасия Решетова обнародовала фото подросшего сына

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Анастасия Решетова, селфи

Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram

Будущая телеведущая показала в своем блоге в Instagram снимок, на котором она изображена вместе с подросшим сыном Ратмиром.

На опубликованном кадре модель и ее сын позируют на фоне самолета. И молодая мамочка и малыш одеты в белые рубашки. Фото получилось очень милым, согласитесь?

Кстати, раньше в мальчике видели мужскую версию Анастасии, но теперь нет сомнений, что ребенок пошел в отца. На свежем снимке видно, что малыш растет копией звездного папы. Подписчики сразу же отметили это и написали множество комментариев под публикацией.

«Очень похож на Тимати», «Такой уже взрослый парень-то наш», «Красивая семья», «Самые крутые мамочка с сыночком!», «Маленьким Тим», — написали восхищенные пользователи Сети.

К слову, после новогодних праздников, проведенных в Дубае, Анастасия Решетова с Ратмиром вернулись домой в Москву. До этого мы писали о том, как подписчики гадали, кто же подарил инстадиве шикарный букет роз. Фотографии с огромным букетом Анастасия опубликовала в сториз, не уточняя, от кого их получила.

Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram

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