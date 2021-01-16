Копия отца: Анастасия Решетова обнародовала фото подросшего сына

«Очень похож на Тимати», «Такой уже взрослый парень-то наш», «Красивая семья», «Самые крутые мамочка с сыночком!», «Маленьким Тим», — написали восхищенные пользователи Сети.

К слову, после новогодних праздников, проведенных в Дубае, Анастасия Решетова с Ратмиром вернулись домой в Москву. До этого мы писали о том, как подписчики гадали, кто же подарил инстадиве шикарный букет роз. Фотографии с огромным букетом Анастасия опубликовала в сториз, не уточняя, от кого их получила.