Мини-шорты и ботфорты: Анастасия Решетова в дерзком образе показала настрой на 2021 год

Поклонники поддержали — так и надо настраиваться на грядущий год:

«Интересно, с какого дубля получилось», «Как она мне нравится, вы просто не представляете», «Когда сказали пройтись без пафоса», «Хороша так хороша. И как в своём разуме с такой можно расстаться?))», «Когда увидела бывшего», «Просто шикарная женщина», «Хороший настрой», «Самый правильный настрой для любого года, я считаю», «До чего хороша».

Подписчики не преминули снова спросить про нового тайного поклонника Анастасии, который дарит ей шикарные букеты. Хотя многие подозревали в этом Тимати, который как раз прилетел В Дубай и поселился с ней в одном отеле. Сама Анастасия, однако, это опровергла и отметила, что они общаются, как друзья.