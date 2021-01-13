Мини-шорты и ботфорты: Анастасия Решетова в дерзком образе показала настрой на 2021 год
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/
Анастасия Решетова показала своим подписчикам свои намерения на 2021 год в видео из Дубая, которое она опубликовала в новом посте.
На видео Анастасия в дерзком и эффектном образе уверенно дефилирует по ночной улице в темной худи, черных сапогах и джинсовых мини-шортах.
«Настрой на 2021 таков», — заявила Решетова.
Поклонники поддержали — так и надо настраиваться на грядущий год:
«Интересно, с какого дубля получилось», «Как она мне нравится, вы просто не представляете», «Когда сказали пройтись без пафоса», «Хороша так хороша. И как в своём разуме с такой можно расстаться?))», «Когда увидела бывшего», «Просто шикарная женщина», «Хороший настрой», «Самый правильный настрой для любого года, я считаю», «До чего хороша».
Подписчики не преминули снова спросить про нового тайного поклонника Анастасии, который дарит ей шикарные букеты. Хотя многие подозревали в этом Тимати, который как раз прилетел В Дубай и поселился с ней в одном отеле. Сама Анастасия, однако, это опровергла и отметила, что они общаются, как друзья.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!