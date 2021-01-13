Анастасия Овечкина в разлуке с мужем показала нежное фото с ним: «Скучаю»

«Таким трогательным бывает этот грозный хоккеист! Пусть у вас так будет всегда!», «Такая красивая пара», «Счастья вам», «Красивые, влюбленные», «Какие вы счастливые», «Настя, вы очень красивая», «Хорошая фотография», «До безумия красивая семья», «Это любовь», — прокомментировали подписчики Анастасии.

Осенью супруги Овечкины отметили дни рождения. В ноябре, когда Анастасии исполнилось 27, Александр в очередной раз признался ей в любви. «Ты наше все», — сказал он тогда. Молодая жена, в сентябре, в день 35-летия хоккеиста поблагодарила его за сыновей.

До знакомства с будущей супругой у одного из самых известных российских хоккеистов было много романов, в том числе с известными женщинами — в России и в США. Но он всегда говорил, что женится только на русской девушке.

Роман Анастасии и Александра начался весной 2015-го. Их свадьба состоялась в августе 2016 года, но большое торжество они устроили позже из-за болезни мамы невесты Веры Глаголевой. Сейчас Овечкины воспитывают двоих сыновей — Сережу, который уже вслед за отцом встал на коньки, и маленького Илью, которого впервые показали совсем недавно.