Александр Овечкин нежно поздравил красавицу-жену с днем рождения: «Ты наше все!»

Роман Александра и Анастасии начался весной 2015 года, и уже через несколько месяцев влюбленные объявили о помолвке. Мужем и женой Овечкины стали летом 2016-го, но большое торжество отложили на год из-за болезни Веры Глаголевой. Праздник состоялся в День семьи, любви и верности в 2017 году. Мама невесты бодро веселилась на торжестве, но уже через два месяца ее не стало.

Первенец супругов Сережа родился в августе 2018-го. Родители год не показывали наследника, его первое фото появилось в Сети только после крестин. Во второй раз Александр и Анастасия стали родителями в мае текущего года, у них родился сын Илья.