Александр Овечкин нежно поздравил красавицу-жену с днем рождения: «Ты наше все!»
Фото: www.instagram.com/nastyashubskaya/
16 ноября Супруга самого известного российского хоккеиста, нападающего команды Washington Capitals Александра Овечкина Анастасия отмечает день рождения.
Спортсмен опубликовал в микроблоге фото красавицы-жены и нежно поздравил ее с 27-летием.
«Дорогая, любимая, родная, с днем рождения тебя! Будь счастлива! Мы с сыновьями тебя очень любим! Ты наше все!», — трогательно написал он в Instagram.
«С днем рождения твою вторую половину, Саня! Счастья вам», «Саша, ты красавчик. Пример для российской молодежи. Здоровья вам, чета Овечкиных», «Шикарная», «Какая прелесть. С именинницей! Здоровья всем», «Она у вас замечательная, будьте счастливы!», «Красивая», — прокомментировали друзья и подписчики Александра Овечкина.
Анастасия на своей странице опубликовала свое детское фото.
Фото: www.instagram.com/nastyashubskaya/
Роман Александра и Анастасии начался весной 2015 года, и уже через несколько месяцев влюбленные объявили о помолвке. Мужем и женой Овечкины стали летом 2016-го, но большое торжество отложили на год из-за болезни Веры Глаголевой. Праздник состоялся в День семьи, любви и верности в 2017 году. Мама невесты бодро веселилась на торжестве, но уже через два месяца ее не стало.
Первенец супругов Сережа родился в августе 2018-го. Родители год не показывали наследника, его первое фото появилось в Сети только после крестин. Во второй раз Александр и Анастасия стали родителями в мае текущего года, у них родился сын Илья.
Фото и видео: Instagram Александр и Анастасии Овечкиных
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