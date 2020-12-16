По стопам папы: сын хоккеиста Овечкина впервые встал на коньки

Александр Овечкин передал свои таланты по наследству — его старший сын Сережа впервые встал на коньки. Знаменательным событием в своем Instagram поделилась его мама, Анастасия Шубская, и опубликовала фотографию счастливого папы с наследником и видео попыток Сергея прокатиться. Стоит отметить, что держится малыш достойно, ведь он не раз видел папу на коньках.

«Счастливый ребёнок, впервые встал на коньки», — пишет счастливая мама.

Ее подписчики тоже хвалят малыша:

«Исторический момент», «Не просто встал, а поехал», «Гены никуда не деть», «Очень круто!!! Молодцы Овечкины!», «Такая милота! Такая малюсенькая форма! Такой умница! Достойный сын своего отца! Гены, как говорится! Прям не насмотреться! Умница!», «Папа счастлив!», «Удачи Сергею Овечкину!)».

Этой весной Александр Овечкин и его жена, модель Анастасия Шубская, стали родителями во второй раз. В конце мая на свет появился их младший сын Илья.