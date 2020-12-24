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Александр и Анастасия Овечкины впервые показали младшего сына

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Анастасия и Александр Овечкины после рождения Ильи

Фото: www.instagram.com/nastyashubskaya/?hl=ru

Кадр семейной фотосессии с малышом появился в Instagram жены хоккеиста.

Анастасия и Александр Овечкины впервые показала своего младшего сына Илью. Кадр из семейной фотосессии сегодня появился в Instagram Анастасии. Раньше малыш уже был в блоге мамы, но его лицо ни разу не попало в кадр.

На фотографии малышу три месяца. На свет Илья Александрович появился 27 мая этого года.

«Знакомьтесь, наш Илюша. Съемку делали в 3 месяца», — написала Анастасия под фотографией.

Милая фотосессия умилила подписчиков. Многие решили, что он похож на маму Анастасии, актрису Веру Глаголеву:

«Мне кажется, сынок похож на вашу маму! Здоровья крепкого малышу», «Малыш похож на Веру. Классные ребята», «Вы обалденные», «Какой бутусик, на папу похож», «Потрясающая семья!», «Всего самого наилучшего вам и вашим деткам».

Кроме Ильи, у пары есть старший сын Сережа, который пошел по стопам отца и уже встал на коньки.

Фото и видео: Instagram Анастасии Овечкиной

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