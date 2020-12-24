Александр и Анастасия Овечкины впервые показали младшего сына
Фото: www.instagram.com/nastyashubskaya/?hl=ru
Анастасия и Александр Овечкины впервые показала своего младшего сына Илью. Кадр из семейной фотосессии сегодня появился в Instagram Анастасии. Раньше малыш уже был в блоге мамы, но его лицо ни разу не попало в кадр.
На фотографии малышу три месяца. На свет Илья Александрович появился 27 мая этого года.
«Знакомьтесь, наш Илюша. Съемку делали в 3 месяца», — написала Анастасия под фотографией.
Милая фотосессия умилила подписчиков. Многие решили, что он похож на маму Анастасии, актрису Веру Глаголеву:
«Мне кажется, сынок похож на вашу маму! Здоровья крепкого малышу», «Малыш похож на Веру. Классные ребята», «Вы обалденные», «Какой бутусик, на папу похож», «Потрясающая семья!», «Всего самого наилучшего вам и вашим деткам».
Кроме Ильи, у пары есть старший сын Сережа, который пошел по стопам отца и уже встал на коньки.
Фото и видео: Instagram Анастасии Овечкиной
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