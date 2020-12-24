Александр и Анастасия Овечкины впервые показали младшего сына

Анастасия и Александр Овечкины впервые показала своего младшего сына Илью. Кадр из семейной фотосессии сегодня появился в Instagram Анастасии. Раньше малыш уже был в блоге мамы, но его лицо ни разу не попало в кадр.

На фотографии малышу три месяца. На свет Илья Александрович появился 27 мая этого года.

«Знакомьтесь, наш Илюша. Съемку делали в 3 месяца», — написала Анастасия под фотографией.