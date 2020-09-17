Жена нежно поздравила Александра Овечкина с днем рождения: «Любимый, спасибо за сыновей»

«Лучшая пара, всегда приятно смотреть. С днем рождения», «Глядя на это фото, я еще верю в любовь», «Эталон мужской красоты и мужественности! С днем рождения!», «Какие хорошие слова», «Вы созданы друг для друга! Берегите себя! Самая классная хоккейная семья», «С днем рождения! Отменных голов, Ови! крепкого здоровья!», — прокомментировали подписчики Анастасии.

Александр Овечкин женился на младшей дочери Веры Глаголевой летом 2016-го, но большое торжество они устроили год спустя. Их первенец Сережа родился в августе 2018 года, а второй раз родителями Овечкины стали четыре месяца назад, когда у них родился сын Илья.