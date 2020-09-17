Жена нежно поздравила Александра Овечкина с днем рождения: «Любимый, спасибо за сыновей»
Фото: www.instagram.com/nastyashubskaya/
17 сентября Александр Овечкин отмечает 35-летие. Его супруга Анастасия посвятила имениннику трогательное и нежное поздравление, опубликованное в социальной сети.
«С днём рождения, любимый мой! Я желаю тебе, самое главное, здоровья! Спасибо тебе за наших сыновей и за твое трепетное отношение к нам! И спасибо родителям, что воспитали тебя таким достойным человеком, умеющим расставлять приоритеты и ценить самое важное, что есть в этом мире — свою семью», — написала Анастасия рядом с красивым фото.
«Лучшая пара, всегда приятно смотреть. С днем рождения», «Глядя на это фото, я еще верю в любовь», «Эталон мужской красоты и мужественности! С днем рождения!», «Какие хорошие слова», «Вы созданы друг для друга! Берегите себя! Самая классная хоккейная семья», «С днем рождения! Отменных голов, Ови! крепкого здоровья!», — прокомментировали подписчики Анастасии.
Александр Овечкин женился на младшей дочери Веры Глаголевой летом 2016-го, но большое торжество они устроили год спустя. Их первенец Сережа родился в августе 2018 года, а второй раз родителями Овечкины стали четыре месяца назад, когда у них родился сын Илья.
Фото и видео: Instagram Анастасии Овечкиной, Getty Images
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