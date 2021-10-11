Амаль Клуни в облегающем платье с пайетками на премьере фильма свела с ума собственного мужа
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Фото: Stephen Lock/ Global Look press
Джордж и Амаль Клуни женаты с 2014 года. Известный юрист смогла завоевать сердце заядлого холостяка на зависть его поклонницам. И даже по прошествии нескольких лет после свадьбы супруги Клуни не скрывают нежности друг к другу.
Актер и режиссер часто посещает светские тусовки с женой, которая своей красотой и чувством стиля приковывает к себе всеобщее внимание. Не стал исключением и выход в свет в Лондоне, где состоялась премьера фильма Клуни «Нежный бар» с Беном Аффлеком в главной роли.
В The Royal Festival Hall режиссер прибыл в элегантном костюме, а его жена — в белом длинном облегающем платье, расшитом сверкающими пайетками. Завершил ее вечерний образ боа из перьев.
Фото: Loredana Sangiuliano/ Global Look press
Во время позирования десяткам фотографов знаменитые супруги много смеялись. И было заметно, что своей красотой Амаль сводит с ума собственного мужа: Джордж весь вечер смотрел на нее влюбленными глазами.
Клуни долгое время считался самым перспективным женихом Голливуда. Амаль стала его второй женой, но первый его брак с Талией Болсам был в начале 1990-х годов и продлился недолго. Амаль и Джордж поженились осенью 2014-го в Италии. Там у супругов на озере Комо есть шикарный особняк. Церемонию бракосочетания проводил давний друг актера и экс-мэр Рима Вальтер Вельтрони.
У Амаль и Джорджа Клуни растут 4-летние Элла и Александр. Знаменитые родители стараются не показывать их публике, но в интервью актер и режиссер иногда рассказывает об их воспитании.
Фото: Loredana Sangiuliano, Stephen Lock/ Global Look press, East News