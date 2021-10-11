Амаль Клуни в облегающем платье с пайетками на премьере фильма свела с ума собственного мужа

Джордж и Амаль Клуни женаты с 2014 года. Известный юрист смогла завоевать сердце заядлого холостяка на зависть его поклонницам. И даже по прошествии нескольких лет после свадьбы супруги Клуни не скрывают нежности друг к другу.

Актер и режиссер часто посещает светские тусовки с женой, которая своей красотой и чувством стиля приковывает к себе всеобщее внимание. Не стал исключением и выход в свет в Лондоне, где состоялась премьера фильма Клуни «Нежный бар» с Беном Аффлеком в главной роли.

В The Royal Festival Hall режиссер прибыл в элегантном костюме, а его жена — в белом длинном облегающем платье, расшитом сверкающими пайетками. Завершил ее вечерний образ боа из перьев.