Джордж Клуни был госпитализирован после резкого похудения ради новой роли

Как уточнил сам актер, лечиться пришлось около двух недель. Он был вынужден пропустить несколько съемочных дней. «Я думаю, что слишком старался быстро похудеть и, вероятно, не заботился о себе. Чтобы вылечиться, потребовалось несколько недель, требовалось много энергии», — подчеркнул он.

Как пишет издание, кроме похудения, для роли Клуни пришлось отрастить бороду, что не очень понравилось его жене. «Жена и дочь были недовольны такими изменениями, потому что найти мое лицо под всем этим беспорядком было очень трудно», — посмеялся актер.

Ранее 40-летняя Амаль и 57-летний Джордж Клуни посетили ежегодную церемонию вручения премии Ассоциации корреспондентов ООН в Нью-Йорке. На церемонии вручения, на которую адвокат по гражданским делам миссис Клуни приехала за премией «Гражданин мира», звезда появилась в длинном синем платье с белыми вставками J. Mendel (стоимостью в 5100 фунтов стерлингов или 437 тысяч рублей), дополненном сдержанными аксессуарами.