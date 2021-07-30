Джордж Клуни с семьей оказался в ловушке на озере Комо из-за наводнения

Из наиболее пострадавших районов эвакуируют жителей. Клуни с семьей остается на месте. «Джордж в своем доме, вокруг дорога стала непроходимой, они в безопасности», — сообщила мэрия.

За последние несколько недель Европа пострадала от экстремальных погодных условий, включая сильные наводнения в Германии и Бельгии, в результате которых погибли не менее 170 человек.