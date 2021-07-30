Джордж Клуни с семьей оказался в ловушке на озере Комо из-за наводнения
Джордж Клуни с женой Амаль и маленькими детьми оказались в ловушке в своем особняке на озере Комо на севере Италии после того, как внезапные наводнения опустошили этот район, сообщает издание Mirror.
Дом стоимостью 11,7 млн евро оказался завален хламом и сломанными деревьями. Дороги вокруг разрушены.
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Фото: East News
Клуни не остался в стороне и помогал волонтерам разбирать завалы и наводить порядок на улицах.
«Все намного хуже, чем я думал. Ситуация серьезная. Я говорил с мэром, работы будет много, на это уйдут миллионы долларов, но этот город сильный. Он справится и станет лучше, чем раньше», — цитирует Клуни итальянская пресса.
На своей странице в Instagram Клуни опубликовал снимок, демонстрирующий масштаб разрушений.
Из наиболее пострадавших районов эвакуируют жителей. Клуни с семьей остается на месте. «Джордж в своем доме, вокруг дорога стала непроходимой, они в безопасности», — сообщила мэрия.
За последние несколько недель Европа пострадала от экстремальных погодных условий, включая сильные наводнения в Германии и Бельгии, в результате которых погибли не менее 170 человек.
Фото и видео: Instagram, Espansione TV, East News
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