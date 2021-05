Джордж Клуни рассказал о своих 4-летних двойняшках: «Готовы отдать игрушки бедным»

6 мая Джорджу Клуни исполняется 60 лет. Накануне большого юбилея он в интервью западной прессе признался, что не в восторге от своего возраста. «Стареть не хочется никому, но это лучше, чем быть мертвым. Поэтому я принимаю возраст», — сказал Клуни.

Он также рассказал, какими растут его двойняшки Элла и Александр. «Они многому удивляются, когда видят что-то новое. Сын и дочь, когда смотрят на какие-то игрушки, говорят: "Отдадим их бедным". Они слышат много о благотворительности, но не понимают, что это такое, так как им нет еще и четырех лет. И когда я отвечаю: "Хорошо-хорошо, положим игрушки в корзину, а потом отдадим", у них шок», — с юмором разоткровенничался звезда Голливуда.

Долгое время Клуни слыл самым завидным женихом Голливуда. Он встречался со многими известными женщинами и даже был женат. Его первой супругой была Талия Болчам, но брак продержался всего четыре года, развелись они в 1993-м. И лишь больше чем 20 лет спустя Джордж решился во второй раз отправиться к алтарю. Его сердце покорила красавица адвокат Амаль Аламуддин. Их свадьба состоялась в 2014 году, а двойняшки появились на свет 6 июня 2017-го.

Супруги Клуни много занимаются благотворительностью. Актер с Брэдом Питтом, Мэттом Деймоном, Доном Чидлом, Дэвидом Прессманом и Джерри Вайнтраубом участвует в проекте Not On Our Watch Project. Организация привлекает внимание общественности и деньги для предотвращения массовых преступлений. А в 2010 году Джордж организовал телемарафон для сбора пожертвований, направленных жертвам землетрясения на Гаити.