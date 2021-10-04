Жена Джорджа Клуни раскрыла, чему актер учил своих детей-близнецов во время пандемии
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Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com
Амаль и Джордж Клуни являются родителями прекрасных близнецов. При этом большая часть их жизни пришлась на пандемию коронавируса, что отложило определенный след на их воспитании.
Амаль Клуни пришла поддержать своего супруга на премьере его фильма «Нежный бар», а заодно и пообщалась с журналистами, рассказав, как пара воспитывает своих детей в условиях пандемии коронавируса.
«Нашим детям 4 года, им было два с половиной, когда все началось, так что вы знаете, они не упустили многого в мире. И мне не нужно было учить их тригонометрии дома», — рассказал Джордж Клуни изданию Entertainment Tonight.
А вот Амаль с улыбкой добавила:
«Правда, сейчас, он в основном преподает шалости».
В паре явно царит полная гармония.
Стоит напомнить, что супруги, вероятно, ждут пополнения в семье — ранее появились слухи о беременности Амаль. Однако подтверждения этого со стороны представителей четы Клуни пока не было.
Фото: Global Look press