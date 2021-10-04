Жена Джорджа Клуни раскрыла, чему актер учил своих детей-близнецов во время пандемии

«Нашим детям 4 года, им было два с половиной, когда все началось, так что вы знаете, они не упустили многого в мире. И мне не нужно было учить их тригонометрии дома», — рассказал Джордж Клуни изданию Entertainment Tonight.

А вот Амаль с улыбкой добавила:

«Правда, сейчас, он в основном преподает шалости».

В паре явно царит полная гармония.

Стоит напомнить, что супруги, вероятно, ждут пополнения в семье — ранее появились слухи о беременности Амаль. Однако подтверждения этого со стороны представителей четы Клуни пока не было.