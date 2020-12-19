Алсу блеснула стройной фигурой в шелковом комбезе: «Праздник к нам приходит»
Фото: @alsou_a / Instagram
Алсу — одна из немногих звезд, которые практически никогда не совершают модные ошибки. Знаменитую брюнетку часто называют иконой стиля, так как ее образы всегда сдержанные, красивые и эффектные. В подготовке к Новому году Алсу осталась верна своему вкусу и предпочла стильный шелковый комбез, к которому подобрала крупные золотые серьги с жемчужинами. На фото она позирует в интерьере дома, но при этом ничего в ее образе не напоминает об этом — у певицы сделана пышная укладка и вечерний макияж.
Фото: @alsou_a / Instagram
Напомним, что у 37-летней Алсу и ее 43-летнего супруга Яна Абрамова трое детей: 14-летняя Сафина, 12-летняя Микелла и 3-летний Рафаэль. Девочки часто появляются в аккаунте матери в социальной сети, а сына артистка пока укрывает от посторонних глаз.
К слову, недавно мы писали, как Алсу блеснула перед подписчиками в шикарном наряде. В своем микроблоге в Instagram певица опубликовала фотографию, на которой появилась в роскошном образе.
Фото: @alsou_a / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!