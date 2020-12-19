Алсу блеснула стройной фигурой в шелковом комбезе: «Праздник к нам приходит»

Напомним, что у 37-летней Алсу и ее 43-летнего супруга Яна Абрамова трое детей: 14-летняя Сафина, 12-летняя Микелла и 3-летний Рафаэль. Девочки часто появляются в аккаунте матери в социальной сети, а сына артистка пока укрывает от посторонних глаз.

К слову, недавно мы писали, как Алсу блеснула перед подписчиками в шикарном наряде. В своем микроблоге в Instagram певица опубликовала фотографию, на которой появилась в роскошном образе.