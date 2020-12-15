«Новый год с новым цветом волос»: Алсу показала обновленную прическу

Алсу вслед за другими звездами поддалась тенденции предновогодних изменений имиджа. В своем Instagram певица поделилась фото с новой прической, с которой она собирается встречать Новый год.

Свои яркие черные пряди Алсу осветлила, и теперь, по мнению своих близких, помолодела.

«Буду встречать Новый год с новым цветом волос. Родственники сказали ‘прям помолодела’ Что думаете?», — пишет певица.

Подписчики оценили обновления своей любимицы, хотя понравилось не всем:

«Реально помолодела, перекрасься обратно!», «Ты всегда молодая и красивая», «Вы и не старели чтобы молодеть, такая же, как и 20 лет назад», «Ты и так красотка, Алсу», «Всегда молодая и безумно красивая!», «Моя любимая Алсу», «Красавице все к лицу».

Ранее новой прической удивила Кристина Асмус, которая в лучших традициях разведенной женщины подстриглась под каре, а заодно покрасила свои светлые волосы в черный.